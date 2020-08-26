市調機構Gartner最新發布第二季全球智慧型手機報告，總銷量來到2.95億支，減少20.4%。Gartner資深研究主管古普塔(Anshul Gupta)指出，第二季壟罩在新冠疫情下，旅行的限制、零售店的關閉，以及對非必要產品的謹慎支出態度，將讓第二季智慧型手機下跌。

蘋果在第二季賣出3800萬支手機，僅年減0.4%。蘋果曾表示，iPhone SE的大賣和中國市場狀況的改善，皆有助於公司營運。

在疫情影響下，印度第二季手機銷售大跌46%，為全球主要五個市場跌幅最大者，該國疫情嚴重，目前採取最嚴格的封鎖措施。然印度重要的功能型手機未在Gartner該調查範圍內，因之對印度整體手機市場仍未能清楚呈現。

三星在第二季賣出5400萬支智慧型手機。按年大跌27.1%，為前五大品牌跌幅最大。

三星失去的即是華為獲得的，Gartner指出，與日前Canalys新發布的報告相同，華為在第二季的手機出貨量超越三星，華為手機在第二季僅減少6.8%，以季增計算，華為大增27.4%。

此外，小米和Oppo在第二季分別下跌21.5%和15.9%。

(時報資訊)