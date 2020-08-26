受惠於防疫期間居家辦公的穩健需求，商務雲端軟體公司Salesforce上季業績表現優於市場預期，並上修全年營收展望，周二盤後股價飆漲14%。

稍早前在一般交易時段，Salesforce股價收漲3.64%，為216.05美元。不計盤後交易，該公司今年以來上漲33%，表現遠優於標普500指數今年以來累計上漲不到7%。

前一日標普道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）宣布，30檔藍籌股組成的道瓊工業平均指數將進行大洗牌，由Salesforce取代埃克森美孚（Exxon Mobil），這項調整於8月31日周一生效。

Salesforce第二財季（截至7月31日）整體營收年增29%，為51.5億美元，雖較前一季的年增30%略有放緩，但仍創下歷史新高，並超出分析師預測均值49億美元。

經調整後每股盈餘為1.44美元，優於市場預估的67美分。聲明中表示，按市值計價（Mark-to-market accounting）之投資項目，為調整後的獲利帶來助益。

以事業部門來看，核心的銷售雲（Sales Cloud）業務營收年增13%，為12.8億美元。服務雲（Service Cloud）營收年增約20%，至13億美元，為連續第2個月小幅超越銷售雲事業營收。包括Tableau視覺化分析軟體在內的平台與其他（Platform and Other）業務營收較去年同期大幅成長近66%，為15.1億美元。Salesforce去年砸下148億美元收購Tableau。

Salesforce預期第三財季調整後每股盈餘介於73～74美分，營收介於52.4億～52.5億美元。市場預估該公司每股盈餘為77美分、營收為50.1億美元。

Salesforce預期全年調整後每股盈餘介於3.72美元～3.74美元，並將全年營收目標營收由200億美元調升至介於207億～208億美元。分析師預測均值為每股盈餘2.96美元、營收為200.7億美元。

(時報資訊)