霍建華七夕帶林心如到唐志中家烤肉。(圖／翻攝自太正奶奶韓湘琴微博)

余文樂、霍建華、陳建州到唐志中家聚會。(圖／翻攝自唐志中IG)

七夕情人節余文樂、霍建華、陳建州等一群好友相約到唐志中家烤肉，從陳建州和唐志中發的合照看來，本以為是男人的聚會，但唐志中的媽媽、資深藝人韓湘琴也發了合照，意外發現林心如也低調在現場，更驚喜的是，疑似也帶著女兒小海豚一起聚會。

陳建州和唐志中都在社群曝光聚會照，只見男神余文樂、霍建華也在現場，而韓湘琴當晚也發文透露，50幾年沒過「情人節」的老公，竟然特地訂了日本料理慶祝，其實唐志中前一天有打電話提醒他們，霍建華會去他家烤肉，其實她很想去，但老公說不去，她也不好多言。

沒想到之後老公說要到兒子家看看，她可樂壞了，開心和男神們合照，其中一張就意外曝光原來林心如也低調在現場，素顏的她看起來氣色仍非常好。另外，在黑人拍余文樂的影片中，意外看到霍建華和林心如身邊有個綁辮子小女孩。

林心如和霍建華疑帶女兒小海豚一起聚會。(圖／翻攝自新浪娛樂)

只見林心如彎腰和小女孩說話，相當溫柔，當天黑人也帶著雙胞胎兒子一起聚餐，這個小女孩似乎就是林心如和霍建華的女兒小海豚，3歲的她乖巧可愛，雖然影片模糊，但依稀能看出小海豚長相清秀，神似媽媽。

(中時新聞網)