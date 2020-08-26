今年的股東會特別不一樣，受到新冠疫情影響，改變人們的生活習慣，但也間接加速數位新生活發展；根據集保結算所統計，今年1,773家發行公司股東會電子投票整體電子投票率高達56％，在電子投票筆數及股數成長幅度達7％，累計筆數達793萬筆、股數達3,347億股，外資持股中亦有97％透過電子投票系統投票，顯示電子投票對於股東會的影響力。

集保結算所汪明琇經理表示，電子投票平台從98年開發至今，因應金融科技發展趨勢，持續推出不同的服務，並以「三大亮點」出發，擘畫新的電子投票生態系。

1.國際化：持續關注國際發展趨勢，尋求適切的合作機會，譬如與全球前2大的電子投票機構Broadridge及ISS公司合作，提供跨國投票直通處理（STP）服務，讓眾多外資股東投票更為便利。

2.數位化：電子投票管道不僅限於電腦，更運用API科技，串聯國內40餘個券商下單APP以及「集保e存摺」App，使電子投票、交易下單與資產管理達成一站購足，讓投資人投票更加方便，並且打破空間的限制，今年一般投資人採用APP電子投票比率高達52％。

此外，集保結算所擁有全方位電子投票管道專利及完善流程規劃的，更於2019年以「電子投票創新應用暨跨國投票直通處理服務（STP）服務」，受邀代表臺灣參加於泰國舉辦之亞太電子化成就獎，獨得「數位轉型-公共部門類」金獎，使臺灣資本市場數位創新成就耀眼國際。

3.ESG推手：電子投票是強化股東會透明度的路徑之一，但集保結算所立志提供市場更友善的投資環境，於是建置「公司投資人關係整合平台」（IR平台），持續以促進「溝通」、「環境、社會及治理（ESG）」及「國際合作」為主軸進行發展，已納入富時、MSCI、ISS、Sustainalytics等國際重量級評分機構對於台股上市櫃公司之評比資訊，除提供予發行公司檢視本身之ESG表現參考外，將於今年第三季開放給國內投資者參考，促進機構投資人責任投資，以提升我國公司治理形象。

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