獨立機構「非洲地區消滅小兒麻痺認證委員會」（Africa Regional Certification Commission for Polio Eradication）在25日宣布，野生小兒麻痺病毒在非洲絕跡。

根據《BBC》報導指出，隸屬於非洲地區消滅小兒麻痺認證委員會的勒克（Rose Gana Fomban Leke）教授表示，這4年來，非洲都沒有小兒麻痺的新病例，這是小兒麻痺病毒絕跡的門檻。而最後一起病例發生在2016年尼日利亞北部。世界衛生組織表示，這也代表著，繼天花病毒後，小兒麻痺症病毒也在非洲絕跡，非洲目前47國、95%人口已經獲得免疫。

小兒麻痺症學名為脊髓灰白質炎，雖然在1950年就有發明小兒麻痺的疫苗，但由於部分如非洲的貧窮國家，在取得疫苗方面並不順利，結果導致1995年時，小兒麻痺病毒肆虐非洲，造成許多兒童因病癱瘓。但自1996年起，全球就努力防止小兒麻痺症的感染，目前全球已經消滅了三分之二的病毒，僅在阿富汗、巴基斯坦有發現87例病例。

雖說野生的小兒麻痺病毒已經消失在非洲，但是伴隨疫苗延伸的小兒麻痺病毒卻仍然尚未絕跡，世界衛生組織已在奈及利亞、剛果民主共和國、中非共和國和安哥拉發現177起病例。世界衛生組織非洲區域主任莫蒂（Matshidiso Moeti）表示，「雖然非洲成功消滅病毒，但是小兒麻痺疫苗的供應、疫情的監控，仍然受到新冠疫情的影響，而因為疫苗而延伸的小兒麻痺病毒的威脅，依然存在。」

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(中時新聞網)