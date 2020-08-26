日本大阪關西萬博（大阪關西世博）的官方標誌昨天發表，圖像設計有別以往風格，以看似相連細胞的紅色球體相連成「O」字，展現「生命光輝」，呼應大阪Oosaka的發音，然而，圖樣一公布，負責評選的經產省推特馬上吸引數千則留言，不少人直批「恐怖」！

2025年舉行的大阪關西萬博於去年開始徵選官方標誌，一共吸引5894件作品競逐，得獎的是大阪市浪速區設計事務所團隊，負責人Shimada對於自己能獲選感到驚訝又開心。這次的評選委員會主席是建築師安藤忠雄，對於得獎作品，他的評論是：「有一種類似大阪左右不對稱的快樂，有一種很好的違和感」。

不過，民眾對於該作品就沒那麼一致性讚揚，因為該設計跳脫以往時尚又安全的作風，紅色球體上面還畫了五顆大小不一眼球，有人直接形容是「眼睛從相連的肉塊中窺視」、「從肉塊發芽的字符」、「從肉塊發芽的眼球」等等，也算是達到另類宣傳效果。

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(中時新聞網)