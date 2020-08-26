TikTok24日向美國洛杉磯聯邦法院遞交起訴書，正式控告美國政府封禁該應用程序在美國運營的行政令違法。起訴書中也首次對外公布在美擁有1億用戶。

環球網報導，TikTok在長達39頁的起訴書中表示，川普政府沒有任何證據證實其對該公司的指責，無非是在美國大選前打著「維護國家安全」的旗號為其反華活動造勢罷了。

TikTok的起訴書中還首次公佈了用戶數據細節。2018年1月，TikTok在美國的活躍用戶量僅為1100多萬人，截至今年7月，這款社交應用程式在美國就有1億用戶，在全球擁有接近6.9億用戶。

報導稱，TikTok甚至已經成為美國年輕散戶們的最新交流平台。據美國「債券學習」網站24日報導，TikTok在美國零售證券交易平台—Robinhood公司的交易策略免費影片吸引了超過300萬用戶，而該平台用戶的平均年齡僅為31歲，他們成為新冠肺炎疫情以來，美國股市走出V型波動的重要力量。

(旺報 )