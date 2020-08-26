今年第9號颱風「梅莎」即將生成？氣象主播賴忠瑋指出，菲律賓東方海面上的環境相當有利低壓系統增強，發展出颱風的機率相當高，目前已有模式模擬顯示會有颱風生成的機會，而且預報路徑相當接近台灣。

賴忠瑋在臉書表示，台灣今天天氣可以說是掃到颱風尾，雖然巴威颱風已經遠離，但颱風尾巴增強了台灣的西南風，挾帶大量水氣，迎風面中南部今天到周五(28日)之前很容易下大雨，苗栗以北、東半部天氣穩定，甚至出現38度高溫，午後留意雷陣雨，下雨範圍將從山區延伸到平地，雨勢也不小，預計周六起降雨趨緩。

賴忠瑋表示，接下來要留意菲律賓東方海面上將容易有擾動或低氣壓出現，而且環境很有利低壓系統增強，發展出颱風的機率相當高，目前已有模式模擬出會有颱風生成的機會，且預報路徑相當接近台灣，雖然變數仍然很大，不過下周要特別關注。

氣象局預報員張承傳表示，菲律賓東方海面的擾動周四、周五會漸漸發展，動向還有變數，目前看來是往琉球，但要還是看在哪邊長起來，若成颱將是今年第9號颱風「梅莎」（Maysak，柬埔寨提供，即柚木）。氣象專家也在「三立準氣象· 老大洩天機」表示，歐洲模式模擬周五有熱帶擾動發展，颱風未來強度將比「巴威」還強。

今年第9號颱風「梅莎」有些預報路徑相當接近台灣，但變數仍然很大，下周要特別關注。(翻攝自彭啟明臉書)

(中時新聞網)