民眾黨營隊來賓名單。(圖/翻攝自台灣民眾黨臉書)

台北市長柯文哲所領導的台灣民眾黨將在9月中旬舉辦青年營隊活動，活動中邀請了多位資深媒體人擔任講師，跨越各領域、黨派，用最犀利、精闢方式授課；而名單中竟驚見前韓團隊幕僚，前高雄市新聞局長鄭照新，這讓網友表示難道「韓白合作」要成真了嗎？

民眾黨近來多次選舉失利，據計算已經因為敗選賠掉超過千萬的保證金，柯文哲「以戰養戰」的戰略以結果看來十分失敗，而民眾黨目前也因為高雄市長補選僅得到4%的得票率，成了夾在藍綠中遭到攻擊的對象，對此，民眾黨舉辦青年營隊活動，要在黨內訓練出更多戰力，以面對未來的各種砲火。

而前高雄市新聞局長、韓團隊成員鄭照新也名列在邀請講師之中，讓網友相當驚訝，表示「難道民眾黨要跟韓國瑜合作了嗎？」「韓白合是真的」、「民眾黨目前聲勢低迷，可能要藉此引入韓粉力量來壯大」、「網路上柯韓粉的形象甩不掉，現在又找來韓團隊，這決定很危險」；但也有網友認為，邀請對象不一定是對他百分之百認同，目前民眾黨聲勢低迷，一定要利用各種機會學習他人優點，培養自家的優秀人才。

(中時新聞網)