讀賣巨人隊王牌投手菅野智之昨晚先發7局、失2分，擊敗養樂多燕子隊，個人開季9連勝（0敗），也是隊史近82年來第1人，首位開季9連勝的投手是二次大戰前、1938年的白俄球員須田博（Victor Starffin）；而上一位單季9連勝的巨人投手則是1966年的崛內恆夫，距今也有54年。

無獨有偶，今年太平洋聯盟樂天金鷲隊的涌井秀章，目前開季8連勝（0敗），今（26）日晚間他將掛帥先發，迎戰千葉羅德海洋隊，也有機會尋求開季9連勝。巧的是，昨天菅野智之幫助巨人中止3連敗，目前樂天也是處於3連敗，涌井同樣負有止敗任務。

不同的是，養樂多在中央聯盟屬於後段班，實力原本就不如巨人。羅德在洋聯則排名第2，領先第3名樂天1.5場勝差，如果樂天今日輸球，落後的差距就會拉開到2.5場，可見涌井的壓力更大。

此外，火腿鬥士今天繼續與西武獅交手，最近火腿拿下3連勝，王柏融昨天未上場，看今天有無機會亮相。

(中時 )