人說家醜不可外揚，倘若不是忍無可忍，任誰也不願將自家的醜事，攤在陽光下任人檢視。一名女網友說明自己和哥哥感情本就不睦，而哥哥從小就有偷竊等不良習慣，讓父母十分頭痛，不斷地幫他擦屁股善後。直至去年他帶了女友回家，與家人同住在一個屋簷下生活後，才是她惡夢的開始。

知恩（化名）在《爆怨公社》透露，哥哥於去年帶了女友回來同居，但她竟然兩手空空搬進去，除了當天身上穿的衣物之外，其餘的什麼也沒帶，所以媽媽便給予她家裡沒在穿的衣物。本是井水不犯河水各過各的，但她後來便開始擅自拿取知恩的衣物穿在身上，連一聲道歉都沒有。

更誇張的是，知恩表示她自己的房間與哥哥同一層，所以衛浴設備都是共用，好幾次她欲要進廁所時發現不是馬桶蓋未掀，就是地板因生理期沾染到血跡，未沖洗乾淨外；就連擦拭過的衛生紙都沒丟進垃圾桶，直接暴露在垃圾桶與牆的縫隙邊，讓她直呼好崩潰。雖已有私訊提醒，一開始對方都表示抱歉，但後來卻直接擺爛，已讀不回，家人忍無可忍，欲驅使她收拾行李離開，但對方不肯。

妹妹告知哥哥的女友，要一起維護家庭整潔，不料後續竟被無視。（圖／翻攝自爆怨公社）

哥哥女友後來都選擇已讀不回，讓妹妹相當無奈。（圖／翻攝自爆怨公社）

哥哥女友前前後後態度大轉變，讓原PO十分不滿，也造成家人困擾。（圖／翻攝自爆怨公社）

直至對方住院後，知恩本以為可以開始清靜了，豈知對方又再次地回到家裡，從搬進她們家至今，仍是無業狀態，吃飯都是知恩父母支付，至於哥哥的房內也是髒亂不堪，喝過的瓶瓶罐罐、衛生紙散落一地，環境讓人堪憂，哥哥似乎也不在意，父母也拿他沒輒。知恩透露，曾和家人討論過要報警，但父母覺得因此事驚動鄰居、警察，不好看，但倘若真的沒辦法，也只能出此下策。

哥哥的房間狀態，讓妹妹崩潰。（圖／翻攝自爆怨公社）

哥哥的房間凌亂不堪。（圖／翻攝自爆怨公社）

(中時新聞網)