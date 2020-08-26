280元。（圖／國泰飯店觀光事業）

國泰飯店觀光事業旗下和逸飯店與慕軒飯店攜手台灣茶品牌CHA CHA THE聯名推出的〈慕軒梓月禮盒〉，內含8入廣式月餅，搭配伯爵茶，售價1

580元。（圖／國泰飯店觀光事業）

台中裕元花園酒店今年攜手台中在地品牌「裕珍馨」合作，推出聯名款「純粹與永恆」系列中秋禮盒，禮盒內均有登上高鐵商務艙的「桃山流心奶黃」，每盒6入售價988元。（圖／台中裕元花園酒店）

香格里拉台北遠東攜手格蘭利威推出聯名款〈醇月〉威士忌核桃奶黃月餅禮盒，每盒6入、1

388元。（圖／香格里拉台北遠東國際大飯店）

香格里拉台北遠東國際大飯店限量推出的〈頌月〉豪華月餅禮盒4入1

跨界聯名正夯，近年各行各業都有各種跨界聯名商品，透過跨界合作激盪出新的火花，或藉此提高能見度與聲量，或共享對方通路並開拓新的客源。鑑於「人人都想不一樣」，並為創造差異化賣點，流行時尚界的跨界聯名風潮吹到了觀光飯店秋禮市場，五星飯店除有自有品牌月餅禮盒搶市場，亦開始與禮品公司、老字號食品烘焙品牌，或是酒廠、藝術家合作，推出各式跨界聯名的月餅禮盒，今年五星秋禮市場中，跨界聯名的月餅禮盒多過往年，蔚為食尚。

國泰飯店觀光事業旗下和逸飯店與慕軒飯店今年攜手國內知名茶品牌「CHA CHA THE」聯名推出「和逸掬月禮盒」和「慕軒梓月禮盒」，標榜以華夏美學風格將「茶與禮」落實於現代生活中，「和逸掬月禮盒」每盒售價1,280元，「慕軒梓月禮盒」每盒售價1,580元，9月1日前預購可享88折早鳥優惠。

「和逸掬月禮盒」傳統廣式月餅主打古早滷肉與棗泥核桃兩種口味，搭配搭配蜂蜜燕窩黃金糖(6入)以及輕焙烏龍茶包(6入)。「慕軒梓月禮盒」以紫色包裝象徵尊貴，內有古早滷肉、沁滷香菇、松子蓮蓉、棗泥核桃4款經典風味月餅共8入搭配伯爵茶。

香格里拉台北遠東國際大飯店今年一口氣推出「嘗悅．賞月」系列共8款禮盒及3款秋節禮籃。其中的「醇月」威士忌核桃奶黃月餅禮盒，6入、 1388元，是攜手格蘭利威獨家打造的威士忌聯名款月餅，標榜以傳統經典的奶黃月餅為基底，再將13年雪莉桶單一麥芽蘇格蘭威士忌與新鮮核桃充分調和，包入奶黃酥皮裡進行烘烤。限量的「頌月」豪華月餅禮盒 ，4入、1,688元，包含經典人氣口味蓮蓉蛋黃、鳳梨、經典摩卡、與香格里拉養生月餅各一顆，並另嚴選台灣百年傳統手繪工藝傳承，且榮獲國家外交送禮大賞之手繪台灣花磚乙組，搭配刀叉餐具，強調讓消費者歡度團圓時刻。

香格里拉台南遠東國際大飯店則是與城市藝術家林致維跨界合作，攜手打造「古都風情．溫情意濃」系列禮盒，以詩詞陳述著古都慢活與美景，透過藝術家獨特畫風「縫合法」，運用大量留白、豐富色彩，強烈筆觸，呈現古都系列三款禮盒；同時，響應飯店關懷在地兒童，為發展遲緩嬰幼兒及其家人帶來溫馨的中秋佳節，藝術家林致維特地捐「

南開隆宮後院」畫作贈予「伯利恆文教基會」做為收藏。

台中日月千禧酒店首度與45年糕點老舖「一之鄉」合作推出「禧鄉逢」月餅禮盒，內含由一之鄉專為日月千禧設計的獨家口味月餅桃山蜂蜜香柚、廣式奶皇流芯、廣式金絲棗泥桂圓、廣式香菇牛肉4款(每款各一入)，並搭配一之鄉招牌的黑芝麻蜂蜜蛋糕5片裝一盒，以及千禧精選高山烏龍茶包五包。而在禮盒設計上，以手繪童趣風格的月亮、玉兔插畫，粉紅亮眼顏色，呈現出佳節歡樂、喜悅的氣氛。

台中裕元花園酒店攜手台中在地品牌「裕珍馨」合作，推出聯名款「純粹與永恆」系列中秋禮盒，禮盒內有登上高鐵商務艙的「桃山流心奶黃」，每盒6入售價988元。另一款禮盒搭配兩罐「一心二葉輕焙台灣高山茶」，與藝術設計媲美的典雅貴氣，每盒1,288元。

幾何美學之所以讓人傾心，也正源自於那一份至簡的韻味以及直觀印象，裕元花園酒店這次把靈感之光從中透射進禮盒中，選擇荷蘭畫家Piet Mondrian著名畫作「Composition」 轉化一格格鮮豔色塊。紅、黃、藍三原色不只構成了世界上所有的色彩，濃郁的調性也成了這次禮盒設計的重點特色，一項能將藝術化為中秋禮盒的創舉，並將這些基本色彩組成色塊，讓這些斑斕的顏色游移於節慶之中，更藉此打破傳統禮盒設計常規，提供最具設計感且無須濾鏡的平衡美感。從禮盒開始打造沉浸式的美食體驗及藝術意境。

文華東方酒店文華餅房今年首度與讓台灣巧克力在國際舞台上大放異彩的屏東「福灣巧克力」合作，由擁有20年豐富烘焙經驗的行政西點主廚任樂軒(Hin)發揮巧思，揉合寶島優質在地食材，特別設計三款口味，包含：黑金美人、鳳梨鐵觀音、及莓果紅玉，限量的手工創意巧克力月餅禮盒每盒6入，售價為2,380元。

其中黑金美人是Hin主廚選用福灣於2019年世界巧克力大賽中奪下最大獎「世界最佳黑巧克力」的「福灣62％台灣屏東一號黑巧克力」製成巧克力甘納許，融合台灣人喜愛的花生、芝麻等在地特色食材所做成的的花生芝麻內餡，底層則是東方美人茶風味的沙布雷餅乾(sablés)，搭配亦使用該款得獎巧克力所製成的外殼，巧手玩味打造出甘甜味醇、口感優雅滑順的精品級月餅。

至於鳳梨鐵觀音則是使用以「福灣70％台灣二號鹽之花黑巧克力」所製成的巧克力甘納許，搭配酸香馥郁的鳳梨柚子果餡和香酥可口的鐵觀音沙布雷餅乾，層次豐富，酸甜滋味伴隨淡雅脫俗的茶香，令人回味無窮。而莓果紅玉則是以清爽酸甜的荔枝莓果果餡，搭配使用了「福灣70％台灣九號雙重發酵粗研磨黑巧克力」製成的巧克力甘納許，層層堆疊碰撞出的美妙新滋味，充滿創意與巧思。

(工商 )