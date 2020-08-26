今年到目前為止，颱風生成個數8個，網友瘋傳一股「神秘力量」默默守護台灣，所以颱風過門不入，甚至還有一張路徑圖，描繪台灣成了「颱風絕緣體」。專家駁斥這樣的傳聞，直指該圖是56年前的極端例子，根本不可信！

一張颱風路徑圖，最近在網路流傳，指颱風群在台灣附近繞來繞去，就是不會接近台灣，彷彿一股神秘力量守護著，把颱風阻隔於外；若搭配日前媒體報導「今年颱風都繞過台灣」，確實誤導不少人信以為真。

天氣風險在臉書專頁PO文，指那張圖是1964年的颱風路徑，不是近年、更不是多年的統計結果，「當年是極為極端的情境」，強力反駁網路消息。天氣風險指出，2019年有白鹿颱風登陸台灣；去年加今年（至8月26日止）共8個颱風發布海上或陸上颱風警報，但圖上卻全部沒有標示。

天氣風險強調，近兩年侵襲台灣的颱風確實不強（颱風警報個數沒有明顯偏低），造成民眾錯覺，覺得颱風無感，「我們絕不希望每年都有莫拉克、蘇迪勒之類的颱風重創台灣。」呼籲網友或媒體轉載相關訊息時，至少要做基本查證，不要讓「偽科學」佔據大量版面。

今年颱風過門不入，民眾防颱心態鬆懈不少。（中央氣象局提供）

(中時新聞網)