天氣炎熱，你也常常食慾不振嗎？有些人會選擇來碗冰涼的涼麵，爽口又消暑，但要小心，市售涼麵不僅熱量高，且高油高鈉，吃多了恐造成身體負擔。衛福部南投醫院陳佳祺營養師解釋，夏天食物保存不易，若製作涼麵時雙手沒有保持清潔、食物用水未能滅菌完善等因素，都可能使衛生指標菌增加，若吃下肚可能不小心造成腸胃不適。

選擇商譽良好店家 涼麵購買後應立即食用完畢

除了購買涼麵時要多注意是否為環境乾淨、整潔及商譽良好的店家，購買後也應立即食用完畢，或存放於7℃以下之冷藏櫃較佳。陳佳祺營養師表示，民眾不妨也可以自己製作涼麵，只要環境保持乾淨，且記得麵先使用熱水燙過，再用食用水製成的冰塊冰鎮，包括小黃瓜與紅蘿蔔絲等配料也應以食用水清洗乾淨，就能吃得美味又健康。

解決長輩們炎夏沒胃口 自製透心涼雞絲涼麵

陳佳祺營養師說明，為了解決護理之家的阿公阿嬤們炎夏沒胃口的情況，南投醫院的營養師們也特別邀請長輩們一起製作透心涼雞絲涼麵並味噌鮭魚湯，其中透心涼雞絲涼麵，不僅使用有冰鎮過的油麵、雞絲、小黃瓜絲以及利用胡麻醬調製的涼麵醬汁所製成，搭配的鮭魚味噌湯，也有鮭魚、洋蔥與豆腐等配料，富含豐富的脂肪酸、蛋白質、鈣等營養素，幫助補足長輩的營養需求。

舉辦DIY活動 長輩參與樂活一夏

這次舉辦的DIY活動，也透過讓長輩們一起參與製作，加強手眼協調能力；陳佳祺營養師強調，南投醫院是高齡友善醫院，藉由DIY活動，不僅製作出健康營養的餐點，也讓長輩們吃得開胃又健康。（健康醫療網／授權）

(中時新聞網)