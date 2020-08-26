根據美國媒體報導，一位名叫布雷克的黑人男子近日在美國威斯康辛州遭到警察槍擊之後，立刻引發不少NBA球星的譴責，然而，暴龍在召開會議後有可能採用拒絕參加東區四強賽首戰，用這種方式來抗議警察的執法尺度。

布雷克原本在勸解兩位發生衝突的女人，顯然警察認為他很危險，在後頭持槍喝令他站住。布雷克置若罔聞，低頭走回廂型車，他打開車門準備進去時，身後的警察立刻對他連開7槍！整個過程都被旁人錄下來了，短短13秒的影片迅速獲得大量觀看數。布雷克被送進加護病房，暫無生命危險。

布雷克的父親怒斥警察為什麼向布雷克開了7槍？布雷克律師表示，布雷克如今已癱瘓，除非出現奇蹟，否則布雷克往後都無法站起來了！

暴龍今日在訓練前開了一次團隊會議，會議中有球員提議用罷賽的舉動來抗議警察濫權執法，先發後衛范維利特受訪時表示，球隊在開會中確實討論過這件事情，但拒絕透露細節。

塞爾提克教頭史蒂文斯指出，他們也召開了類似的球隊會議。雖然史蒂文斯強調沒有球員明確告訴他們不想參加比賽，但他可以感受到這件事情對球隊的影響很大。

暴龍去年奪得總冠軍，總裁烏傑里原本想要進入甲骨文球場(勇士主場)和球隊慶祝，但遭到場館保全人員的推擠，這段影片最近被公布出來，引起暴龍球員的不滿聲浪，范維利特認為，黑人屢屢遭到不公平對待，這也是為什麼球員會如此關注社會不公不義的事件。

(中時 )