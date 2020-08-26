德國針對高風險地區返國旅客實施免費普篩，在實行數周後，每周需進行約87.5萬次的篩檢，已達到負荷極限，擬用居家隔離取代。消息傳出後，國內入境普篩與否，再度成為話題。對此，名嘴謝寒冰直言，1450看到德國停止入境普篩就集體高潮，「真是快把我笑死了」。他直言，德國因入境人數太多，怕影響到國內檢驗能量儲備才喊停，台灣一天入境才7、800人，這樣也要跟德國相比？

謝寒冰在直播中指出，德國普篩不做，讓1450集體高潮，但問題真是這樣嗎？德國日前規定，凡自疫情高風險地區回國者，一律強制篩檢，但由於實驗室已不堪檢疫量負荷，擬調整作法。陳時中對此表示，多國以普篩方式代替居檢防疫成效都不佳，「做得好的人要學失敗的人，我想不懂這個道理」，並反問「台灣有需要去冒這個險嗎？」謝寒冰則質疑，陳這句話不怕得罪人？真的確定台灣現在本土感染找不太到、沒有本土感染，是因為策略完全正確？謝說台灣是島，要防範容易很多，若台灣很棒，美國應該仿效台灣不要篩檢。他說很明顯全世界不認同台灣這個方式完全正確，至少他們國家不適用。

歐洲正值旅遊旺季，德國為防範疫情，強制從美國、俄羅斯等高風險國家返國的人進行篩檢，若沒有在入境前48小時內接受檢測，入境後三天內要機場或居家附近檢測，費用由政府負擔。然而實施後，每周需進行約87.5萬次的篩檢，已達到負荷極限，德國認為，太多人利用邊境檢測，本來要保留給境內篩檢的怕會不足，才決定不要再進行。謝寒冰直言，德國覺得檢測被濫用，要保留能量才決定停止，台灣每天入境7、800百人，台灣跟德國相差天差地遠，「跟醫療崩潰有什麼關係？」

謝寒冰指出，德國說未來高風險返國，必須到衛生局登記並進行居家隔離，最快入境五天後接受檢測，結果若為陰性即可結束隔離，目的還是想到經濟、觀光。而台灣現在規定是不管從哪個國家來，都隔離14天，就是寧願放棄經濟、觀光也要隔離。謝說他不反對這種作法，但相對政府要去承擔這段時間經濟衰弱。他認為，14天居家隔離期間再檢測一次，增加檢測的數據度，不管對醫學研究或整個病情了解都有幫助，多一套把關門檻不是很好嗎？難道7、800百人篩檢，中華民國就亡國？「不可能」。

(中時新聞網)