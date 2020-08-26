大陸周三（26日）公布新增15宗新冠肺炎確診病例，全部為境外輸入，個案分別來自四川、上海、廣東、天津及雲南。截至當日凌晨零時，累計84,996人確診，4634人病亡。廣東省藥品監督管理局周二（25日）透露，當局擬定了《需實名登記報告的退熱類藥品目錄》，規定周三起民眾購買43種藥品，包括布洛芬、維C銀翹片等時，均須實名登記。

據報導，廣東省藥品監管局根據省疫情防控指揮部辦公室要求，組織了相關醫療專家對新冠肺炎用藥品種進行梳理。《需實名登記報告的退熱類藥品目錄》涵蓋了布洛芬、安宮牛黃丸、安乃近複方感冒靈片、維C銀翹片等，各零售藥店周三起銷售目錄內的退熱類藥品時須實施實名登記報告，網絡銷售則實行「網訂店取」，以及時準確報告購藥者發熱狀況及「疫情線索」人員信息。

當局同時要求，各地級以上城市的市場監督管理局，應督促零售藥店在顯眼位置張貼上述目錄，並將有關人員信息登記報告制度的情況，作為常態化監管工作監督檢查的內容。

(中時 )