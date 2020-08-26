高雄經發局26日表示，為了推廣高雄夜市、市場美食，高雄經發局將聯合全市6大夜市、10個傳統市場，在29日和30日，利用假日期間，在中央公園商圈舉辦「好市發聲─高雄市集聯合促銷活動」，現場將有炸物、水餃、壽司、滷味、咖啡、珍奶及木瓜牛奶等各式美食攤位，一次都吃到。

經發局指出，以往傳統市集和夜市，各有客群，因擺攤時間不同，民眾也難以同時買到喜歡的美食，因此，經發局特別規劃首屆「好市發聲─高雄市集聯合促銷活動」，匯集16處市集的美食，來場人氣大PK。

該局表示，民眾除了現場打卡免費試吃，加入經發局[email protected]帳號，還可換取50元抵用券，限量200張，如果再前經發局臉書，分享該則貼文，再送100元限量500張，當日參與投票，評選出前5大人氣美食，還能拿到神秘好禮，限量1000份，要讓大家吃好、買爆、好運到。

其中，目前位於岡山平安舊市場、有近90年歷史的「堂伯豬肝捲」，也特別前來參與，負責人黃秀娟說，傳承自公公吳滿堂的「豬肝捲」，以豆皮包著豬肝、豆薯簽及青蔥等配料，下鍋油炸成金黃色，是早年有錢人才吃得起的「阿舍菜」，現在已幾乎失傳，雖然每日早上市場一開店幾乎都客滿，但還是希望讓更多民眾嚐到她公公傳下來的好滋味，希望大家能多多支持傳統美食。

(工商 )