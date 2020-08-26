新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，南韓的疫情也持續升溫，從8月以來每天都增加3位數的確診者，疫情蔓延的相當迅速。日前韓媒爆料有部份確診病患在醫院對護理師提出不合理要求，「最美變性人」河莉秀聞此訊，特別發文砲轟。

根據韓國媒體報導，有護理師表示部分確診者會要求買咖啡、菸，「甚至還有人要求幫忙洗內褲」，最扯的是，向病患提問還有沒有需要什麼，居然有人回答「女人」，不只如此，有部份確診者會在醫院內任意尖叫、發出噪音、用腳踹門、把擦過鼻涕的衛生紙亂丟地上等，惡劣的行徑令人髮指，引起許多韓民眾譁然。

河莉秀在個人IG轉貼該篇報導內容，憤恨不平地發文開罵：「瘋子，用國民繳交的稅金來治療他們真的太浪費，沒辦法資源回收的垃圾們，拜託當個人。」並向這些確診病患喊話：「雖然知道染疫也不是（確診者）願意的，但至少接受治療時要保持基本禮儀吧，有夠討厭，自私的人們」。

南韓雖然在起初疫情大爆發，但在5月時疫情已趨緩不少，還被外界視為模範生，未料近期又出現疫情大流行的現象，從首都周圍的教會逐漸擴散，目前每天都有新增三位數的確診者，根據澳洲特別廣播公司（SBS）報導，宗教集會是新冠病毒傳播的高風險地點，教堂湧入大量的人們禱告，由於近距離接觸，容易讓信徒受到感染。

(中時新聞網)