螺絲鬆了嗎？日前盛大開幕的全台最大共融堤坡公園「熊猴森樂園」，遭民眾投訴，樂園內充斥口罩等垃圾，所有垃圾桶都爆滿無人清理，還有大水坑積水充滿孑孓、不明螺類，歡樂樂園恐成疾病溫床，水利局回應，每天都會有2名清潔隊員清掃，每兩周會消毒，積水部分近日會清除。

孩子在旁嬉戲 (圖/戴上容 攝)

鄰近捷運三重站的新北大都會公園「熊猴森樂園」，總面積約4公頃，是全台最大共融、全齡化堤坡特色滑梯樂園，園區以台灣特色動物意象為主軸，森林派對嘉年華為設計概念，將遊戲設施融入堤坡地景，樂園內有31座溜滑梯及100組的遊具設施，開放以來吸引大批大小朋友遊玩。

樂園中每個垃圾桶都爆滿 (圖/戴上容 攝)

民眾投訴，新北大都會公園熊猴森樂園近日散布各式垃圾，小朋友在戴過的口罩、垃圾堆中玩耍，熱心民眾撿起垃圾想丟到垃圾桶，沒想到全區垃圾桶都爆滿，垃圾散落一地，此外遊具周遭草地有許多積水水坑，水坑內還有孑孓、不明螺類、蝌蚪，擺明已積水許久未有人清理，恐成登革熱、新冠肺炎防疫破口。

新北市議員王威元怒批，日前質詢時已要求水利局高灘處改善巡守保全抽菸、翹班、私下收費讓攤販擺攤等不良行為，如今又再爆出「垃圾爆棚、水坑孑孓」等事實在可惡，據他可靠消息指出，高灘處內部公文已經簽核要再和原廠商續約，完全沒有改善計畫及調整方針，令人質疑「政府螺絲鬆了嗎？」。

高灘處回應，每天上午都會有兩位清潔隊員駐點清理，可能是晚上有大批人潮前往，清潔人員已經下班垃圾才會爆滿，但隔天早上七點一定會清理完，園區每兩周都會進行病媒蚊消毒，積水部分近日會去檢查。

高灘處表示，今年度有11家廠商投標新北大都會公園維護工作，市府以最低價格截標，最後確實仍由原廠商獲標，而議員所提出的廠商人員在園區內有抽菸、翹班等不良問題，合約內有詳細的罰則，未來局處會請廠商嚴格遵守。

(中時 )