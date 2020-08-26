據大陸外交部官網消息，當地時間8月25日，大陸國務委員兼外長王毅在羅馬和意大利外長迪馬約共同會見記者。有記者問，陸方對所謂陸美可能進入「新冷戰」有何評論？王毅表示，發動「新冷戰」是要開歷史倒車。

王毅表示，中方無意搞什麼「新冷戰」，更堅決反對炒作所謂的「新冷戰」。聲稱發動「新冷戰」，是要開歷史的倒車，是為一己私利服務，是要綁架世界各國人民。這一企圖嚴重違背時代發展潮流，相信各國都不會贊同，都將共同反對任何人想把這個世界拉回到「叢林法則」。

至於王毅此次訪問歐洲，主要想對對外釋放4個訊號。首先，王毅表示，這次歐洲之行，是為繼續和歐洲攜手抗疫而來。今年以來，面對新冠疫情的蔓延肆虐，陸歐之間相互幫助，成為國際抗疫合作的典範。中國大陸是崇尚投桃報李的國家，中華民族有著扶危濟困的傳統。陸方不會忘記歐洲在大陸疫情嚴重時伸出援手，更不會在歐洲同樣陷入困境時袖手旁觀。當前，大陸國內疫情已得到有效控制，作為地球村的一員，陸方願繼續同各國分享抗疫經驗，提供必要支持，幫助歐洲早日徹底戰勝疫情。

其次，王毅是為繼續支持歐洲團結發展而來。一個團結、穩定、繁榮的歐洲不僅有利於歐洲，也有利於世界，這是陸方一貫的明確立場，也是大陸作出的戰略判斷。當前，受到疫情的影響，歐洲的發展面臨著新的挑戰。陸方將以實際行動，堅定支持歐洲繼續推進一體化進程。在歐洲團結發展的歷史進程中，陸方將始終是值得信賴的戰略夥伴。

第三，王毅是為繼續鞏固推動陸歐關係而來。事實證明，陸歐關係的發展在為雙方人民帶來巨大福祉的同時，也為世界的發展作出了重要貢獻。當前，陸歐關係的勢頭總體是好的，但同時也正在受到來自外部的各種挑撥甚至破壞。為此，雙方應當從陸歐雙方共同利益出發，堅定信心、排除干擾、克服困難，保持中歐關係的健康穩定發展。

第四，王毅是為繼續維護世界和平發展而來。當前，世界各國不僅受到疫情衝擊，更面臨單邊主義、保護主義以及冷戰思維重新抬頭等諸多威脅與挑戰。作為全球兩大文明和兩大力量，陸方願同歐方加強溝通協作，以聯合國成立75週年為契機，共同維護以多邊主義為基石的現有國際體系，為人類歷史繼續朝著正確方向向前邁進作出應有貢獻。

(中時 )