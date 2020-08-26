為了開採鐵礦，全球知名礦產公司力拓（Rito Tinto），在今年5月炸毀了澳洲一處擁有4.6萬年歷史的原住民神祕洞穴，消息傳出後引起輿論撻伐，最後力拓進行內部懲處，沒收了高層們的獎金，共計美金497.9萬元（折合新台億約為1.46億元）。

根據《CNN》報導指出，今年5月時，礦產公司力拓為了開發鐵礦，炸毀了澳洲一處擁有4.6萬年歷史的原著民遺址，該遺址位於西澳大利亞洲皮爾巴拉（Pillbara）地區的尤坎峽谷（Juukan Gorge），是目前已知澳洲原住民最早群聚的聚落之一，也是當地原住民的神聖洞穴。洞穴遭炸毀的消息傳出後，前澳洲總理陸克文（Kevin Rudd）也在推特發文痛批，直指力拓公司傲慢自大，破壞歷史文物的行為與搶劫澳大利亞人根本無異。陸克文指出，尤坎峽谷的洞穴規模，比巨石陣大9倍、比羅馬競技場大23倍、比馬丘比丘大75倍，是澳洲極度重要的歷史遺跡。

聯邦土著事務部長懷亞特（Ken Wyatt）也發文表示，「西澳大利亞政府需要盡速立法，讓我們能夠保護我們原住民文化遺產，但目前看起來，立法是失敗了」，他認為從頭到尾都「不應該發生破壞」。

據悉此次的洞穴爆炸，可以帶來約800萬噸的高級鐵礦，價值約為1.35億美元（折合新台幣約40.5億美元）。而力拓公司近日也宣布內部懲處，摧毀一個4.6萬年的歷史遺跡的代價如下：沒收執行長賈克（Jean-Sebastien Jacques）350萬美元、鐵礦業務負責人79.2萬美元、企業關係負責人68.7萬美元的獎金，共計是美金497.9萬元，事後三人並沒有遭到免職，仍然保住在公司的職位。

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(中時新聞網)