台大公衛學院教授詹長權因取消公布彰化血清抗體研究報告引發軒然大波，衛福部長陳時中更是撂下狠話，直言台大公衛在蓋牌，對此指揮中心專家會議諮詢小組委員李秉穎今天接受訪問時表示，這應該不是說蓋牌，而是還有很多資料需進一步釐清，但他也直言，許多公衛專家根本對病毒不了解，因此這次的研究，對整體防疫政策而言並不會造成影響。

李秉穎今上廣博節目時指出，說人家蓋牌時要有一定證據，「像我每次聽到有人說台灣防疫在蓋牌，才會有這麼多無症狀感染者，就很生氣，因為你沒有證據指出我們在蓋牌。」至於這次彰化衛生局與台大公衛學員所進行的研究調查，他認為若單純做學術是有其意義，但對防疫政策以及疫苗的開發都沒有幫助。

彰化衛生局長葉彥伯身兼台灣篩檢學會理事長也引起爭議，但李秉穎認為問題沒這麼嚴重，「像我自己也有參加學會，有時候要推動一些研究，本來就需要政府的協助」，但葉彥伯將學會地址遷至彰化，李坦言，學會地址設在哪的確是一大學問，若選的地點不佳，的確是會造成負面影響。

對於台大公衛對這次血清抗體研究內部傳出的派系鬥爭，李秉穎表示，他本身不是公衛界的人，因此不清楚也不方便評論，但就他觀察，很多公衛界的人對於病毒都不是很了解，對病毒學都不是很熟，還是要像他這種小兒感染科的醫師，才會對病毒瞭若指掌

但這次台大公衛學院的研究爭議，李秉穎也提出以下幾點質疑，這項計畫的研究倫理審查委員會(IRB)究竟是誰？研究經費是誰出的？受試者是否也清楚自己參與這項計畫？離開檢疫旅館的交通上有沒有問題？

(中時 )