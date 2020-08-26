台積電(2330)25日舉行線上技術論壇，公司持續衝刺先進製程技術，持續在製程技術的領先地位；台積電股價今早小幅開高1元達435.5元，站穩月線之上。

25日台積電ADR收盤價為80.04美元，漲1.44%，折合每股為新台幣472.35元。台積電25日在台股收盤為434.5元，外資轉為小幅賣超2407張。

台積電持續衝刺先進製程技術，包括5奈米強效版、4奈米量產進度超前進度，與3奈米將於明、後年陸續量產；公司也首度提到2奈米的規劃進度，衝刺先進製程的腳步不停歇。

台積電7奈米自2018年量產，至今已出貨10億顆；5奈米今年第2季量產，下半年快速產出；25日也宣布5奈米強效版預計2021年量產、4奈米將於2022年量產，分別較原訂2022年及2023年量產進度提前。

台積電也在新竹廠區興建研發中心，預計2021年完工，是2奈米及更先進技術的研發基地，台積電並規劃2奈米生產基地落腳新竹，正取得土地中。

台積電持續建廠並衝刺先進製程技術，25日再公告決議發行新台幣156億元無擔保普通公司債，將主要投入新建擴建廠房設備。

台積電今年來已發行4期無擔保普通公司債，總金額達739億元，主要因應晶圓18廠建廠及擴產需求。

台積電5奈米下半年將大量出貨，台積電位於南科的晶圓18廠一期及二期廠房加速5奈米量產，三期廠房正裝機中，未來也將量產5奈米。在訂單需求下，預計2022年產能將較今年大增超過3倍。

台積電董事會於2月及5月分別核准國內市場募集600億元額度內的無擔保普通公司債，估計台積電尚有305億元額度。

(時報資訊)