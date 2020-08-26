颶風影響，周二歐美原油期貨漲逾1.6%；雙颶風「馬可」與「勞拉」襲擊墨西哥灣導致原油暫停生產，據了解，生產商疏散了310個離岸設施，墨西哥灣產量減少約156萬桶/日，市場擔心將造成燃料短缺，促使歐美油價收盤急漲逾1.6%。

但業者認為，因颶風而關閉生產的狀態是短暫的，因為水災會使得煉油廠關閉的時間較上游營運商來得更久，一旦煉油廠對原油的需求下降，將足以抵銷當前供應緊繃所帶來的價格利多因素。

此外，由於歐洲新冠肺炎疫情確診人數持續新增，兩名歐洲患者被證實引發了二次感染，終場讓油價漲幅受到壓力，其中美國原油漲幅1.7%，倫敦原油漲幅1.6%。

美國NYMEX-10月輕質原油期貨上漲0.73美元，報每桶43.35美元；9月熱燃油漲0.01美元，報每加侖1.26美元；9月RBOB汽油漲0.03美元，報每加侖1.40美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨上漲0.73美元，報每桶45.86美元。(商品行情網)

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