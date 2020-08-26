馬英九率大九學堂學員參訪淡水滬尾砲台，與學員們合影。(馬英九基金會提供)

前總統馬英九日前提醒中共若攻打台灣可能是「首戰即終戰」，連日遭府院黨強力砲轟。馬英九上午表示，「首戰即終戰」是國防部智庫提出的報告，並非他的主張；他必須提醒蔡總統若堅持承受第一波攻擊會對台灣會帶來很大的戰禍，「到時候可能沒時間去求救了」，身為總統，千萬不能拿老百姓生命財產開玩笑。

馬英九舉辦第二期「大九學堂」，今天將分別走訪淡水、基隆及澎湖等三縣市清法戰爭遺址，盼學員體驗戰爭的殘酷及和平的可貴。

他今早由立委洪孟楷、新北市議員陳偉杰等陪同，率學員參訪滬尾砲台時簡短受訪說，幾天下來，大家應該都很了解，「首站即終戰」是國防部的智庫提出來的報告，說明中共對台灣進攻的政策。他引用的目的是在提醒政府，蔡總統說台灣在遭受第一波攻擊後，會承受，然後再向國際求救；他的發言主要是提醒蔡總統「這是很危險的作法，因為到時候可能沒時間去求救了。」

馬英九強調，最重要的，身為一個總統應該要防止戰爭發生，而不是在戰爭發生後才去求救，這不是他的主張，而是提醒；但蔡總統還是照自己的方法做下去的話，對台灣會帶來很大的戰禍，就算是第一波的攻擊都可能造成生靈塗炭、萬民受害，身為總統千萬不能拿老百姓的生命財產開玩笑。

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馬英九：戰爭第一波攻擊後，恐沒時間求救

黃福其、趙婉淳／台北報導

前總統馬英九日前提醒中共若攻打台灣可能是「首戰即終戰」，連日遭府院黨強力砲轟。馬英九上午表示，「首戰即終戰」是國防部智庫提出的報告，並非他的主張；他必須提醒蔡總統若堅持承受第一波攻擊會對台灣會帶來很大的戰禍，「到時候可能沒時間去求救了」，身為總統，千萬不能拿老百姓生命財產開玩笑。

馬英九舉辦第二期「大九學堂」，今天將分別走訪淡水、基隆及澎湖等三縣市清法戰爭遺址，盼學員體驗戰爭的殘酷及和平的可貴。

他今早由立委洪孟楷、新北市議員陳偉杰等陪同，率學員參訪滬尾砲台時簡短受訪說，幾天下來，大家應該都很了解，「首站即終戰」是國防部的智庫提出來的報告，說明中共對台灣進攻的政策。他引用的目的是在提醒政府，蔡總統說台灣在遭受第一波攻擊後，會承受，然後再向國際求救；他的發言主要是提醒蔡總統「這是很危險的作法，因為到時候可能沒時間去求救了。」

馬英九強調，最重要的，身為一個總統應該要防止戰爭發生，而不是在戰爭發生後才去求救，這不是他的主張，而是提醒；但蔡總統還是照自己的方法做下去的話，對台灣會帶來很大的戰禍，就算是第一波的攻擊都可能造成生靈塗炭、萬民受害，身為總統千萬不能拿老百姓的生命財產開玩笑。

(中時 )