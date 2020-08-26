前總統馬英九與蔡英文總統「雙英」，近期為了兩岸國防議題隔空交火，馬批蔡不承認「九二共識」，才會造成國家不安全危機。對此，作家蔡詩萍先是表示，馬英九實在不必跳到第一線，並在25日再度喊話，希望馬英九能放下，且千萬不要有回鍋的念頭。馬英九今天也出面回應。

蔡詩萍日前在臉書撰文指出，「馬英九實在不必跳到第一線，就讓國民黨接班梯隊自己去摸索主流民意吧！」他說，看前任總統與現任總統隔空對嗆，令他感慨。過去他雖曾幫馬選舉，卻不是盲目的幫，是認同他的某些理念與立場，但看到馬屢站第一線，扮演嗆蔡政府的高分貝炮手，蔡詩萍坦言「頗有異議」的。

蔡詩萍表示，他並非完全贊成蔡英文，但也知道，蔡的兩岸政策，有她的論述傳承以及有時空環境的現實性。馬也有他的論述依據，他的「九二共識」同樣有時空條件的配合。

蔡詩萍25日接受媒體採訪時呼籲馬英九，千萬不要有任何回鍋的念頭，這樣會對國民黨新生代的接班造成阻礙。並在臉書貼文同步強調，馬英九的八年執政，確實「九二共識」算成功，但以當今大陸的領導團隊，還有成功條件嗎？

他指出，如果馬真心誠意不要「台灣被香港化」，大陸北京當局肯點頭嗎？這才是，為何馬英九不能再「沉迷於」當時「九二共識」的順遂，而「嚴重忽視」或「故意看不見」此時陸方的傲慢與偏見！

對此，馬英九今上午赴淡水，出席大九學堂活動時回應，「那是因為蔡詩萍，不了解九二共識的關係」。

(中時新聞網)