新北市長侯友宜26日與12名立委餐敘，希望協助新北爭取預算與建設，侯友宜上午市政會議後表示，希望透過雙向溝通，讓新北更好，有時候立委協助的不一定是錢，提供的行政協助也是看不到的資源，大家一起並肩作戰，讓新北許多建設提早實現。

侯友宜說，這段時間，新北很多建設都在進行，財源與資源相對不足，希望聽聽立委們的意見，沒做好的就修正好，也希望聽聽他們的願景，並拜託他們向中央多多爭取。

侯友宜去年也曾與立委餐敘後，被問到達成率有多少，侯友宜說，爭取預算不管爭取多跟少，他們都心存感激，有些不是錢的問題，有些是行政協調，都是看不到的資源。

侯友宜說，新北市12位立委都非常認真且全力以赴，有些他們也做不到，只要是有幫忙，都心存感謝。

今日行政院長蘇貞昌的女兒立委蘇巧慧也將來，被問到會不會拜託她跟蘇貞昌溝通，侯友宜說，巧慧立委跟其他立委都一樣，來市府雙向溝通，立委背負選民託付，都有責任把新北市所有建設跟市府站在一塊共同面對。

(中時 )