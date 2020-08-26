美國威斯康辛州基諾沙市一名非裔男子遭白人警察從背後連開7槍，雖然該男子目前已脫離生命危險，但下半身已癱瘓，恐再也無法起立行走。這次意外再次引起全美種族爭議，不僅引起當地抗議連日示威，迫使威州政府宣布進入緊急狀態，示威更擴散至全美如紐約、華盛頓特區，以及先前非裔男佛洛伊德遭白警壓頸致死案事發地的明尼亞波利斯市。

Wow. This Black man was shot several times in the back by @KenoshaPolice today. He was getting into his car after apparently breaking up a fight between two women. He’s in critical condition now. We demand JUSTICE! #BlackLivesMatter pic.twitter.com/I1reDEp4nw — Ben Crump (@AttorneyCrump) August 24, 2020

綜合路透社與美國有線電視新聞網（CNN）報導，這起平民遭警槍擊案發生於23 日下午5時左右，非裔的布雷克（Jacob Blake）當時看見2名女子在路邊爭吵並試圖和解，不過事後布雷克準備要回轎車時，2名白人警察跟在他背後拿槍指著他，並當他打開車門要進入駕駛座時，一名警察抓住他的衣角，接著就從他背後猛開7槍，而在車上的3名年幼子女也都目睹了這一幕。

雖然威州政府已經涉案警員停職並進行調查，仍無法平息眾怒，基諾沙市爆發多起民眾抗議，甚至演變成動亂，多處商家與公共建築遭示威群眾破壞、汽車焚毀，不僅基諾沙市必須實施宵禁，也迫使威州州長艾佛斯（Tony Evers）25日宣布緊急狀態，並表示將部署更多國民兵，以制服搶劫與縱火暴徒。

Armed civilians defend local businesses from rioters in Kenosha, Wisconsin as protests continue | Just The News https://t.co/uqJLQgrXGo — John Solomon (@jsolomonReports) August 25, 2020

先前因佛洛伊德案引起的種族爭議再次在美發酵，掀起新一波反種族歧視示威，抗議擴散至全美多個城市，如波特蘭、奧勒岡、西雅圖、紐約市以及明尼亞波利斯等先前因佛洛伊德案抗議最劇烈等城市都出現示威。

(中時新聞網)