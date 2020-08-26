中信兄弟今（26）日在台中洲際球場與樂天桃猿進行2二連戰第2場，樂天派出多明尼加籍王牌霸能先發，要中止2連敗。中信則是古巴強投米蘭達掛帥，尋求個人下半季首勝。

霸能、米蘭達本季成績算是穩定，雙方的自責分率與近期投球內容也在伯仲之間。只不過米蘭達近5場先發一勝難求，還吞下2敗；霸能則拿下2勝0敗，隊友火力掩護不同，也導致戰果好壞有別。

霸能戰績8勝3敗、自責分率4.68，對中信兄弟3勝2敗、自責分率5.98，最近一次對戰取得勝投。霸能的續航力穩定，也能正常負擔出賽場次和較長的投球局數，只是最近兩場比賽的失分較多，控球上有些落差，下半季體能下滑可能是其中的關鍵。

米蘭達戰績5勝7敗、自責分率4.36，內容並不差，但7月至今僅拿1勝，還是上半季的事。距離上次勝投已超過50天，甚至有7局無責失分的投球內容，卻還無法拿到勝投。

米蘭達勝投偏少的主因是近兩個月來打線未能提供足夠的火力支援，讓他成了「悲情投手」，而這也是中信下半季戰績排在後段班的原因之一。而且米蘭達對樂天戰績1勝3敗，自責分率5.84，內容比較差，如果隊友火力支援不足，要拿勝投就更困難了。

(中時 )