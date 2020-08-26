仁德保安車站旁潭稅橋淹水約近2米。(曹婷婷攝)

水利局長韓榮華(右)今早視察仁德保安旁淹水情形。(曹婷婷攝)

台南市從26日凌晨開始閃電大雨不斷，仁德保安車站旁潭稅橋從凌晨3點多開始淹水，5點雨勢趨緩後，水一度退去，但6點多開始淹水，目前淹水最深處仍達近2米，現場拉起封鎖線禁止人車進出。

台南市水利局長韓榮華一早到仁德區保安車站旁的潭稅橋視察淹水情形，他說，統計到8點新化、仁德約170毫米雨量，短時強降雨造成仁德低漥地區積水淹水，仁德保安路一段地下道還有淹水、中正路文賢消防分隊也有短暫積淹水，警方也協助拉起封鎖線避免人車誤入，後續也會解決排水問題。

保安里長顏榮城表示，該處路段是保安里銜接周邊文賢里等居民上下班必經路段，但每次遇大雨就會淹，這次因為雨勢來得又大又急，凌晨3點多就淹水。他說，潭稅橋位處低窪地勢，三爺宮溪只要水滿了就會淹，他也當場建議把水往三爺溪抽排，韓榮華說，會尋找適當排水路和土地取得架設抽水機組，解決該處淹水。

(中時 )