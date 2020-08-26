不是八點檔肥皂劇，婆婆推媳婦下樓梯真實發生！苗栗婆婆美鳳（化名）與媳婦小欣（化名）不合，小欣在媽媽與姊姊陪同下回婆家拿東西，從3樓樓梯準備下2樓時，遭美鳳推了一把，摔在轉角平台爬不起來，美鳳還冷冷地說「不要裝了」，讓小欣媽氣炸。法院審理，依傷害罪判她拘役35日，得易科罰金3萬5千元，全案確定。

根據判決書，美鳳與小欣是婆媳關係，2019年4月某日上午，小欣在媽媽與姊姊的陪同下，回婆家拿衣服、家人借她的玩具車、暖器等物品；小欣指控，她在3樓拿東西時，美鳳衝上來阻止，並說「這個沒有寫名字，妳們不能拿」、「妳們是小偷」。

小欣便只拿自己衣物準備下樓，豈料美鳳從背後推她，讓她往樓梯方向摔下，左手肘撞到樓梯階梯，左腳撞到樓梯，往下滑行尾椎撞到2樓連接3樓的平台。小欣母親見狀當場憤怒質問美鳳：「剛推人是什麼意思」、「剛剛推就不對」，美鳳則回「那是不小心推下去的，妳在講什麼屁話」。

小欣母親也作證指出，除了上述對話，親家母（美鳳）眼見女兒爬不起來，竟說出「不要裝了」等語。

美鳳認了有從後方碰撞到媳婦，但否認是故意傷人，辯稱，「我沒有推媳婦，我是不小心碰撞到媳婦的，因為樓梯是剛蓋好的，地比較滑，她就從樓梯那邊跌倒」。

但法院勘驗小欣與小欣媽、姊姊的說詞，認為3人證述前後一致，也相符合，對於婆婆施暴的方式、過程都能清楚描述，應該是出於親身經歷，沒有誇大的情形，依照傷害罪判婆婆拘役35日，得易科罰金3萬5千元；案經上訴台中高分院亦遭駁回，全案確定。

(中時新聞網)