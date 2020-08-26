惠普企業（Hewlett Packard Enterprise）上季業績優於華爾街預期，激勵周二盤後股價大漲8%。

惠普企業公布，第三財季（截至7月31日）營收年減5%，為68.2億美元，但遠超出市場預估的60.6億美元。

經調整後每股盈餘為32美分，較去年同期的45美元下滑，但優於市場預期的23美分。這顯示執行長Antonio Neri力行減支以度過新冠危機的策略奏效。該公司5月宣布將裁員與採取其他措施，預計到2022財年底成本至少將減少10億美元。

此外，該公司運算部門第三財季營收持平，為34億美元。儲存事業營收年減10%，為11億美元，因新冠肺炎疫情造成的經濟衰退，使企業在大筆採購上繼續收緊開支。

Neri表示，儘管面臨全球大流行病與市場的不確定性，但公司上季的執行成果不錯，成功將積壓訂單減少逾5億美元，尤其是伺服器產品方面。他並表示，惠普企業在關鍵領域獲得良好動能，客戶需求已經產生變化，例如用於人工智慧與大數據處理的儲存設備需求正在升高。

惠普企業預估第四財季調整後每股盈餘介於32～36美分，優於分析師預估的32美分。該公司並預估全年度每股盈餘介於1.30～1.34美元，亦超出市場預估的1.20美元。

(時報資訊)