亞洲烘培器具品牌商三能-KY(6671)電商成長推升上半年業績表現，下半年營運可望比上半年好，第4季可望達今年度的高峰。今日跳空開高後一度衝上38元，多頭奮力守在平盤上方。

三能-KY首季受新冠肺炎影響產能受限，拖累獲利衰退，第2季產能恢復正常水準後，積極透過自有電商與經銷商電商模式進行銷售。財務長蕭凱峰指出，原物料下滑、產品結構改變，自動化設備讓效益提升，也使得產品成本下降，公司以往毛利率都停留在37~38%，今年上半年回到40%，除了第2毛利率及獲利均創掛牌來新高；上半年每股盈餘1.43元，刷新歷年同期新高。

三能-KY上半年電商營收成長幅度大增，蕭凱峰說，下半年雖有疫情、大陸水災以及美國大選變數影響，但是雙十一、雙十二，都可望使得電商業績再創佳績，第4季營運將攀今年的高峰，預估下半年整體營運將比上半年好。

至於明年度營運，法人指出，三能將積極提升電子商務營收比重，另外在生產端方面，也會持續提升自動化生產，皆有利於整體毛利率持續提升，明年度營收及獲利仍可望聯袂攀升。

(時報資訊)