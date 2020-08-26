1.台積電(2330)：昨雖遭外資轉賣超，但3、2奈米釋佳音，加上昨夜ADR上漲1.44%，早盤股價漲至439.5元。

2.佳大(2033)：短均上揚，今開盤15分鐘後，多頭點火爆量衝漲停10.35元鎖死、登14餘月新高，重返票面之上。

3.中鴻(2014)：今將開出9月內銷盤價，看漲呼聲高，外資連日買超卡位，盤初一度逆勢續漲近2.5%。

4.海光(2038)：風電題材護價，昨外資又轉買超，盤初股價一度逆漲逾4.5%。

5.寶隆(1906)：外資昨擴大買超，今早人氣爆發，股價急拉漲停鎖死。

6.榮成(1909)：兩岸產能全開，H2苦盡甘來，昨獲外資轉買超824張，今開盤45分鐘即衝出逾2萬張大量，股價急拉停，一舉飛過短均。

7.英利-KY(2239)：營運爬坡中，昨外資擴大買超170張，激勵股價漲逾5%，收復5日線、季線在望。

8.聯亞(3081)：5G長線可期，昨獲外資翻多買超，早盤跳漲6%，攻克250元。

9.中裕(4147)：與哥倫比亞大學簽COVID-19最新單株抗體授權，早盤差一檔亮燈漲停，登8個月高。

10.科風(3043)：無懼遭列警示股，今仍跳空拉出第3根漲停。

11.帆宣(6196)：法人看好有望打入台積電建廠供應鏈，早盤獲買盤敲進亮燈漲停，挺進月線。

12.漢唐(2404)：台積大建廠可望受惠，早盤挾量彈高5%，一舉收復月線及季線。

13.弘塑(3131)：台積續擴廠，供應鏈看俏，晨盤急拉攻漲停，站上350元。

14.醣聯(4168)：抗癌新藥拚明年收案，晨盤聞訊攻頂，飛越月線。

15.同致(3552)：Q3業績拚好轉，昨獲外資翻多買超加持，早盤放量彈升5%，進逼百元大關。

16.天鈺(4961)：獲外資連4買，早盤強彈半根停板，觸及月線。

17.祥碩(5269)：買盤點火，早盤強勢反彈5%，2日填息達陣。

18.陽明(2609)：歐美線運價漲＋旺季報到，早盤漲逾8%，改寫前高。

19.台航(2617)：外資昨回補，早盤漲逾3%。

20.達邁(3645)：智慧機拉貨旺，H2看俏，早盤放量漲逾5%。

21.網家(8044)：淘寶台灣中槍，電商齊揚，早盤漲逾2%，挑戰季線。

22.江申(1525)：三大法人昨賣超縮手，早盤多頭攻上漲停。

23.致伸(4915)：擬售陸產線設備給蘋果，早盤放量漲逾3%，跳上季線。

24.金像電(2368)：NB需求穩，三大法人昨轉買超，早盤漲近3%。

25.精材(3374)：Q3可期、Q4樂觀，三大法人昨轉買超，早盤挾量漲逾4%，收復月線。

(時報資訊)