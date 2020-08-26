工紙大廠榮成（1909）營運最壞時期已過，下半年可望苦盡甘來，利多激勵今（26）日買盤敲進，開高3.23％後直攻漲停價15.3元，截至10點45分成交量已突破2.16萬張。而集團代理銷售工紙的寶隆（1906）母子同歡，亦同步放量攻上漲停價14.6元。

榮成上半年合併營收167.46億元、年減28.15％，為近4年同期低點，毛利率13.75％、營益率3.05％，去年同期為12.75％、3.23％。受惠業外虧損減少28.87％，歸屬母公司稅後淨利1.13億元、年增17.56％，每股盈餘（EPS）0.09元，自近7年同期低點回升。

不過，榮成7月自結合併營收38.62億元，月增9.29％、年減1.67％，站上今年高點。營益率達6.82％，優於6月1.69％及去年同期2％，為近4月高點。歸屬母公司稅前淨利1.59億元，月增近1.07倍、較去年同期轉盈，登近1年半高點，稅前每股盈餘0.13元。

榮成財務長暨發言人鄒永芳25日法說時指出，上半年營收衰退，主因新冠肺炎疫情致使中國稼動率僅64％、台灣則維持滿載。7月中國稼動率回升達99.1％、台灣達103％，整體稼動率重返正常水位，且工紙售價成長高於廢紙成本，使整體營運績效顯著好轉。

展望後市，鄒永芳指出，由於7月需求強勁，8月上旬拉貨需求一度偏弱，但近日再度顯著轉強。目前看來，8月工紙售價與7月相當，但因廢紙成本價格增加，整體表現可能不如7月，不過9月起逐步進入需求旺季，公司仍看好第四季旺季營運表現。

此外，榮成過去2年半來受中國大陸「禁廢令」衝擊，取得進口廢紙量遠低於玖龍、理文等當地業者，且當地廢紙取得成本居高不下，嚴重侵蝕獲利表現。隨著中國大陸明年起將不再進口國際廢紙，「禁廢令」不利影響進入尾聲，有助榮成明年取得較公平競爭局面。

鄒永芳指出，榮成兩岸4座造紙廠、32座環保站及11座包材廠，尚有2座環保站及2座包材廠籌建中，以一條龍生產布局取得廢紙回收優勢。同時，去年起3年投資約70億元，在彰化二林廠添購年產能20萬噸的造紙機，預計明年1月投產，可望增添新成長動能。

(時報資訊)