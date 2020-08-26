【現場直播】馬嗆「說拿掃帚打仗才高度不安全」 蘇貞昌最新回應｜2020.8.26

前總統馬英九提醒，台灣承受第一擊的結果是萬民受害。行政院長蘇貞昌上午以赤壁之戰，東吳朝中也有人主和投降為例，指投降可保住部分人的榮華富貴，但面對侵略最重要是不要唱衰自己。對於馬英九多次提及蘇揆一把掃帚對抗解放軍的說法，蘇揆也說，這不是他發明的，而是英國對抗納粹的歷史故事，一把掃帚講的是決心 。

對於馬英九今天再度發言，蘇揆表示，大家看三國演義赤壁之戰，曹操率80萬大軍，東吳才5萬人，當時孫吳朝中也有主張投降的人說不能打仗要和平，否則生靈塗炭，當時諸葛亮跟周瑜講，說投降是一種方法，有些人就可保有榮華富貴 ， 但最後犧牲的是人民。最後孫吳跟諸葛亮、劉備聯手抗曹成功，保住南方和平，避免生靈塗炭，在民間永為留傳。

蘇揆並說，面對侵略最重要是要舉國一致，不要唱衰自已，重要是展現決心而不是飛機幾架、大砲幾支、飛彈幾個，而是有沒有決心，至於最後就算剩最後一隻掃帚也要跟他拼，也不是他發明的，納粹要征服英國時，英國人上下一致，就算最後剩一把掃帚跟拿起來跟他打，最後雖然武力懸殊，德國不斷轟炸倫敦，倫敦人也不氣餒，所以保守英國，挽救了歐洲，贏得了勝利，歷史章章，保護家園最重要的是決心，一把掃帚講的是決心 。

(中時新聞網)