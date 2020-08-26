受到西南風影響，26日豪雨狂炸南台灣，高雄地區目前傳出8處積淹水，全數集中在北高雄地區，高雄市政府水利局為了防範民眾誤闖發生危險，已將8個積淹水處道路封閉進行管制，目前災情最嚴重的是路竹區太平路262巷的涵洞下方，積淹水程度大約30公分。

高雄市政府已於25日晚間8時宣布「0825豪雨應變中心三級開設」，由水利局緊急應變小組進駐水情中心，目前水利局並無接獲市區傳出災情，但在北高雄災情嚴重，目前在阿蓮區、岡山區、路竹區、橋頭區都有積淹水情況發生。

水利局接獲災情的地點為阿蓮區中路橋、三十農路、港後里210巷路段；岡山區百興橋、宏中橋與嘉為橋（屬於鄰近路段以一處）、崑山西巷涵洞、嘉興里興南巷；路竹區太平路262巷涵洞；橋頭區中林里公厝北路，以上路段水利局均為了防止民眾誤闖發生危險，全數進行道路封閉，但所有積淹水都並未進入民宅。

其中路竹區太平路262巷涵洞積水大約30公分最為嚴重，其餘7處都在20公分以下，目前水利局正在積極搶救當中。

(中時 )