調查局前台北市調處外事站歐美組長陳秀銘被控對女同事強吻性騷，並被調職候查，據陳秀銘友人透露，陳當天酒醉幾乎不醒人事，不記得當時發生了什麼事，調閱監視器畫面也沒有發現異常，不過，陳仍靜待調查。

據媒體報導，陳秀銘被控7月21日與台北市調處據點的女調查官餐敘，酒後對女同事強吻性騷擾，經女方向調查局性平會申訴，2次會議後決議性騷擾成立，陳秀銘被調職兩岸情勢研析處非主管職務的調查專員，並待考績會處分。

據了解，陳秀銘的友人透露，陳與女同事都是學西班牙文，因此頗有共通點，基於情報業務需求，陳為學妹介紹認識一些可以提供訊息的朋友。

事發當天陳與友人先到六張犁的「大富貴獨門料理」晚餐，之後並不是到KTV而是某廣告公司有卡拉OK設備的招待所續攤，但是，陳在晚餐就醉，續攤都在嘔吐，完全不記得發生什麼事，結束離開時，陳秀銘找不到車鑰匙，女生還幫忙找，並沒有異常情況。

陳秀銘是在事後第3天接到性平會通知被舉發性騷擾，於是回頭查詢當天在場的調查官及「大富貴」餐廳老闆，都找不到逾矩行為，再到廣告公司調閱監視器畫面，雙方離開時女方也沒有異常表情及行為。

據悉，調查局性平會為此案開過次會議，被安排在第2次的陳秀銘來不及提出監視器畫面，就被決議調職。

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(中時 )