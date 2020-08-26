第四戰吃了裁判誤判的虧導致落敗，1比3無退路的金塊，今天靠著賈瑪莫瑞42分、8籃板、8助攻的力挽狂瀾，117比107逆斬爵士，保住了晉級生機。

取得聽牌優勢的爵士，開賽後連中4顆三分球，打出16比6的強悍攻勢，然而身為金塊大當家的約基奇，立刻率隊吹起反攻號角，個人連拿13分，當中包含3顆三分球，首節33比32反超。次節，克拉克生突襲成功，米契爾完成三分打，爵士靠著14比5攻勢要回領先地位，並且帶著9分優勢進入下半場。

易籃後，爵士依舊掌控著比賽節奏，米契爾更展示了火力，幫助爵士取得13分領先局面。關鍵時刻賈瑪莫瑞挺身而出，個人連拿11分，其中還有一次360度大轉身晃開防守者戈貝爾，然後輕鬆上籃得分，金塊得以縮小落後差距。

比賽來到決勝節，金塊發動12比4攻勢，不但逆轉了戰局，還取得94比90的領先局面。米契爾與康利聯手追平比數，但防守上卻守不住賈瑪莫瑞，讓他連中四元，爵士再次握有9分領先優勢，最後23.6秒約基奇飆進三分球，澆熄了爵士反撲希望。

賈瑪莫瑞全場26投17中，攻下全場最高42分，籃板與助攻各8，最難能可貴的是零失誤；首節就狂得21分的約基奇，雖然接下來一度沉寂，但關鍵時刻的三分球，保住了金塊晉級希望，貢獻31分、6籃板、4助攻，葛蘭特13分、6籃板，麥克波特15分、5籃板。

沒能終結系列賽的爵士，米契爾手感依舊發燙，30分、5助攻，康利17分、5助攻，戈貝爾11分、12籃板，克拉克生17分，英格利斯13分，歐奈爾10分。

(中時 )