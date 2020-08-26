據中國國家衛健委通報最新疫情數字，大陸在周二（25日）連續第10天維持本土病例零新增，當天新增的15宗病例均為境外輸入病例。

通報指出，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例15宗，均為境外輸入病例（四川5宗，上海4宗，廣東4宗，天津1宗，雲南1宗）。

中國大陸境外輸入現有確診病例218宗，境外輸入累計確診病例2447宗。截至8月25日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例347宗，累計治癒出院病例80015宗，累計死亡病例4634宗，累計報告確診病例84996宗。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者14宗（均為境外輸入）；當日轉為確診病例5宗（均為境外輸入）；尚在醫學觀察無症狀感染者365宗。

此外，新疆烏魯木齊市在23日宣布，逐步調整多區的防控政策，翌日更公開各市區縣黨政主要領導的聯絡電話，包括市長及市委書記，讓民眾隨時致電反映困難訴求。據報，不少受訪官員都稱自此後來電非常多，有時一個晚上就有30至40個微信好友請求，甚至凌晨3時仍然會電話響。

(中時 )