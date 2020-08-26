獨／從「韓市府」回鍋江啟臣麾下 鄭照新將接任國民黨文傳會副主委 10:452020/08/26 中時 黃福其、 趙婉淳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 鄭照新。（黃福其攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨在高雄市長補選敗選後持續調整人事，前高雄市新聞局長鄭照新將接任國民黨文傳會副主委。此外，台南市、苗栗縣黨部主委也將補實，擬由前主委莊占魁、苗栗縣議長鍾錦東接任。 鄭照新原為韓國瑜任高雄市長時期，韓市府新聞局長。據指出，鄭照新是黨主席江啟臣長期倚重的核心幕僚，「回鍋」江麾下，可為國民黨強化不小戰力。 此外，苗栗縣主委原擬由立委徐志榮接任，但徐意願很低，最後鍾錦東同意扛起責任。鍾錦東是繼桃園市、南投縣、台東縣及宜蘭縣之後，第五位現任縣市議長接任國民黨縣市黨部主委。 (中時 ) #國民黨 #接任 #主委 #苗栗縣 #縣市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 戰機長駐澎湖 監控共機演訓 04:102020/08/26 國際大事 維持獨立性 數發部不該納入NCC 04:102020/08/26 政治要聞 榮成兩岸產能全開 H2苦盡甘來 04:102020/08/26 證券．權證 經濟定調內循環 中南海智囊獻策 04:102020/08/26 兩岸要聞 楊丞琳5個月沒見 忘了已嫁李榮浩 04:102020/08/26 娛樂新聞 抗衡跨國網路霸權 04:102020/08/26 時論廣場 豪門買凶殺親1／中和望族爭20億土地 叔公遭控買凶殺姪孫 08:462020/08/26 社會 遭控涉嫌721暴動罪 香港立法會民主黨議員驚傳被捕 08:402020/08/26 兩岸 輝達新顯卡將上市 台廠盼搭銷售順風車 04:102020/08/26 產業．科技 政院組改 考量網路世代需求 科技部NCC整合 組建數位發展部 04:102020/08/26 政治要聞 政治熱門新聞 韓國瑜不在高雄就變了？一張淹水圖韓粉全驚呆 高市府回應了 - 政治 兩岸議題「雙英對決」 網友投票出現驚人差距 - 政治 陳其邁就職典禮 滿滿罷韓味 - 政治要聞 - 中國時報 台海開戰哪邊最先被打？前海軍中將驚爆「2離島」 - 政治 他曝蔣介石、蔣經國遺言 勸馬英九三思 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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