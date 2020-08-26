國民黨在高雄市長補選敗選後持續調整人事，前高雄市新聞局長鄭照新將接任國民黨文傳會副主委。此外，台南市、苗栗縣黨部主委也將補實，擬由前主委莊占魁、苗栗縣議長鍾錦東接任。

鄭照新原為韓國瑜任高雄市長時期，韓市府新聞局長。據指出，鄭照新是黨主席江啟臣長期倚重的核心幕僚，「回鍋」江麾下，可為國民黨強化不小戰力。

此外，苗栗縣主委原擬由立委徐志榮接任，但徐意願很低，最後鍾錦東同意扛起責任。鍾錦東是繼桃園市、南投縣、台東縣及宜蘭縣之後，第五位現任縣市議長接任國民黨縣市黨部主委。

(中時 )