交通部長林佳龍今（26）日表示，安心旅遊效果好，帶動龐大人潮出遊，原先39億不足，已盤點有一定經費的移緩濟急，若要持續按照原有的補助時程與規模，就需要尋求行政院的支持。考量安心旅遊已經帶動十倍產值、230萬人次住宿，交通部立場是希望暑假結束後、觀光效益可以「保溫」，將全力向政院爭取。

交通部昨（25）日傍晚拋出，安心旅遊預算即將用完的消息，官員指出，國旅爆熱雖帶動驚人的周邊產值，卻也導致原先打算用到10月底的預算，提早在8月底就水位吃緊，恐只能撐到9月上旬。因此正朝向「爭取預算加碼、補助額度減半、補助提早截止」三腹案準備中。

林佳龍今早出席由中華智慧運輸協會、安侯企業管理公司（KPMG）共同舉辦的「自駕巴士策略發展國際論壇」。他會後受訪時指出，由於國門仍然受到管制，希望續辦安心旅遊，交通部將全力籌措經費，聽取各界意見後、向政院報告。

林佳龍也解釋，原先規劃在9月淡季實施安心旅遊，然而6月解封時，考量觀光產業是火車頭產業，是新冠肺炎下的衝擊第一排，因此決定提早實施，實施初期以東部、離島先受惠，現在可看到北部、中部觀光產業也逐漸受惠，交通部認為政策有好的效果，希望可以繼續實施。

(工商 )