進口低價包裹免關稅 半年僅限6次 10:432020/08/26 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部關務署自7月1日起於「關港貿單一窗口」網站新增「進口次數頻繁資料查詢」作業，提供民眾查詢尚可享有進口低價免稅貨物次數（每半年度限6次）。 關務署表示，近年來電子商務蓬勃發展，跨境網購交易盛行，為促進境內外電商稅賦公平，我國自2017年起實施進口次數頻繁認定措施，即同一進口人於半年度（上、下半年）進口貨物完稅價格新台幣2,000元以下者，可享免稅優惠限額6次。 海關為提高施政透明度，並順應民眾及業者需求，自今年7月提供查詢已適用關稅法低價免稅進口次數資料。 (工商 ) #進口 #次數 #低價 #查詢 #頻繁 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 港貨標中國製造 美延至11／9實施 04:102020/08/25 全球財經 含汞產品明年元旦起限制輸入 違者最高可罰6000元 17:512020/08/25 生活 《商情》運價回神 BDI指數反彈0.7％ 10:002020/08/25 財經 全球依賴陸防疫產品 增至逾8成 04:102020/08/26 全球財經 數位平台版CRS 需申報賣家資訊 04:102020/08/25 金融．稅務 印度給力 手機面板Q3出貨回神 04:102020/08/25 產業．科技 銅板股抬頭 13檔基本面加持 04:102020/08/25 證券．權證 走私天價黃花膠 比古柯鹼貴 04:102020/08/25 社會新聞 看屋筆記： 士林區花寓藏 (個案＋價格分析) 17:282020/08/25 建案開箱-台北 《商情》需求不振 美廢紙與塑料出口均降 13:412020/08/25 財經 財經熱門新聞 劉虎是誰？川普政府犯低級錯誤 鶴、虎傻傻分不清 - 即時 美禁令死線逼近 華為求生 遭爆連晶片半成品都收 - 財經 台積電狂砸百億獵4廠 專家洩口風：肥單來了 - 財經 都是台股兩大天王 專家曝散戶押錯的下場 - 財經 別急著換機 傳iPhone 12推出後 2款手機大降價 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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