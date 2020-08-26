財政部關務署自7月1日起於「關港貿單一窗口」網站新增「進口次數頻繁資料查詢」作業，提供民眾查詢尚可享有進口低價免稅貨物次數（每半年度限6次）。

關務署表示，近年來電子商務蓬勃發展，跨境網購交易盛行，為促進境內外電商稅賦公平，我國自2017年起實施進口次數頻繁認定措施，即同一進口人於半年度（上、下半年）進口貨物完稅價格新台幣2,000元以下者，可享免稅優惠限額6次。

海關為提高施政透明度，並順應民眾及業者需求，自今年7月提供查詢已適用關稅法低價免稅進口次數資料。

(工商 )