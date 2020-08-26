烘焙器具製造廠三能-KY第二季營收及獲利因宅經濟發酵而回升，EPS從去年同期0.9元增加至1.19元，第三季因低糖吐司盒、鑄鋁吐司盒等新產品加入、中秋烘焙需要烤盤，第四季大陸又有雙11、雙12可帶動電商業績增長，下半年兩岸業績兩位數成長，今年兩岸業績預估年成長8％～10％，今年EPS超越前年3.28元，締造歷史新高。

三能第二季合併營收為5.27億元，營業毛利2.19億元，營業利益0.97億元、稅前淨利0.97億元、本期淨利0.74億元，均優於去年同期，EPS從去年同期0.9元增至1.17元。上半年合併營收8.52億元，EPS回升至1.43元。7月合併營收1.65億元，年增幅6.89％；前7月合併營收10.17億元，年減幅縮至1.73％。

法人預估，今年兩岸合併營收上看19億元，EPS挑戰3.6元以上，改寫歷史新高。

三能財務長兼三能無錫廠總經理蕭凱峰、台灣三能總經理張心怡指出，三能第一季因過年，大陸無錫廠2月10日復工，直到4月2日才全面復工，造成第一季合併營收大幅衰退。第二季實體通路受疫情影響，大陸無錫廠業績衰退12％～15％，但台灣業績持平。主因是三能三年前開始自建官網，將旗下斯凱爾糖藝公司轉型為電商，疫情雖造成觀光客減少，影響伴手禮及酒店開店時程，三能昔日銷售以烘焙包材、原料、小家電等相關烘焙設備。疫情期間，宅經濟發酵，三能電商銷售450克吐司盒、6及8吋小蛋糕模具及小烤盤為主。

三能自動化設備效益產生，效率挹注到產品成本，第一、二季原料成本下降，產品結構改變，上半年電商占營收比重從近三年平均12％提高至32％，使得第二季獲利，創掛牌以來單季新高。去年推出低糖吐司盒在兩岸獲得很好回響，今年改變工藝為一體成形，推出一款正方形造型吐司盒，之後再推250克、450克吐司盒，適合家庭、連鎖店及電子商務需求，可帶動兩岸銷售業績。第三季起，營運持續好轉。第四季向來是烘焙銷售高峰，雙11、雙12，電商通路可創佳績。其中台灣業績預計年成長15％～20％，無錫廠業績將年成長8％。

三能表示，三能斥資人民幣3百萬元，在無錫廠新增1條自動不沾表面處理生產線，解決生產瓶頸，不沾產品年產能可增加12％～15％。三能已在印尼設分公司，預計明年下半年要在印尼設第三生產基地，會列入三能集團9月高峰會討論。

(工商 )