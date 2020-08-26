受新冠肺炎疫情影響，原定今年要換發數位身分證的時程，確定延後，但是內政部修法規定，補領數位身分證的規費高達900元，引起民眾反彈。

內政部今日澄清表示，這是針對未來推動數位身分證收費的法規預告作業，將來第一次領數位身分證將免費換發，不收取費用，後續若遺失或再換發才會收取費用。至於現行國民身分證之換補領費用，仍維持換領50元、補領200元、並未調升。

內政部表示，規劃以舊國民身分證換數位身分證，及初領數位身分證者，都不收取任何費用，對於已領有數位身分證者，如再有換證或遺失補證，考量數位身分證是採用晶片IC卡，卡體防偽功能增強，晶片安全功能較高，且在中央印製廠集中製證，製卡成本較現行紙本身分證高，再連同地方政府收件、發放、運送成本考量，規劃已領取數位身分證者申請換證，將收取新台幣300元。

至於因遺失數位身分證而申請補證者，另需考量相關資安風險控管及進行審慎查證作業，因此，內政部規劃收取新台幣900元。數位身分證換補領費用數額的規劃，目前在預告中，歡迎社會各界提供寶貴意見。

內政部最後表示，現行國民身分證之換補領費用，仍維持換領50元、補領200元、並未調升。請社會各界放心。

(工商 )