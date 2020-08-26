市值破5億元 台中港查獲史上最大走私菸案 13只貨櫃1.3萬箱 11:012020/08/26 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 海巡署鳳山查緝隊於台中港查獲13只貨櫃私菸，由於數量龐大，專案小組正漏夜清查中。（王文吉攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 非洲獅子山籍大東輪走私13只40呎貨櫃，共計1萬3千多箱私菸，初估市值至少5億元。（王文吉攝） 海巡署鳳山查緝隊於台中港查獲13只貨櫃私菸，由於數量龐大 海巡署偵防分署鳳山查緝隊25日下午在台中港18號碼頭緝獲史上最大宗走私菸案，查獲非洲獅子山籍大東輪載運13只40呎貨櫃，共計1萬3千多箱私菸，初估市值至少5億元，是歷年最大宗走私菸案。由於數量龐大，查緝隊員漏夜清點，目前僅清查5只貨櫃，專案小組正偵訊相關人員，預計下午1點30分舉辦記者會說明案情。 海巡署鳳山查緝隊登上獅子山籍大東輪，破獲史上最大宗走私菸案。（民眾提供／王文吉台中傳真） (中時 ) #走私 #大宗 #海巡署 #貨櫃 #私菸案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國壽飽賺股債 742億落袋 04:102020/08/26 財經要聞 美陸大戰烤蘋果1／世界工廠1分為2 電子群雄急退 08:232020/08/26 財經 《國際產業》傳蘋果月底重啟美國門市 10:172020/08/25 財經 中華開發資本 鎖定生醫、AI 04:102020/08/26 金融．稅務 新興債 國人7月最愛境外基金 04:102020/08/26 投資理財 分拆行情燒 蘋果、特斯拉長線一路發 04:102020/08/26 全球財經 美陸大戰烤蘋果3／立訊王來春稱女版郭台銘 是郭董精神頭號實踐者 08:232020/08/26 財經 1分鐘讀財經》散戶賺了就跑 當沖比衝39.4％ 創今年新高 08:192020/08/25 財經 豪門買凶殺親1／中和望族爭20億土地 叔公遭控買凶殺姪孫 08:462020/08/26 社會 立訊上半年營收淨利 年增7成 04:102020/08/26 全球財經 社會熱門新聞 哥哥女友回家白吃白喝近一年 妹看房間崩潰：你怎麼睡得下去 - 社會 淫棍水電工激戰13歲少女10回合還搞大她同學肚子 法院：2年6個月 - 社會 正妹租屋徵求白天歡唱 房東反悔遭她打槍：隔壁每晚呼天喊地就行？ - 社會 人夫水電工大戰按摩女 突刺5連擊她喘息：「不要會腿軟」 - 社會 歐美組調查官被控強吻性騷女同事 友人幫喊冤：當時已斷片 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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