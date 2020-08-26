非洲獅子山籍大東輪走私13只40呎貨櫃，共計1萬3千多箱私菸，初估市值至少5億元。（王文吉攝）

海巡署鳳山查緝隊於台中港查獲13只貨櫃私菸，由於數量龐大

海巡署偵防分署鳳山查緝隊25日下午在台中港18號碼頭緝獲史上最大宗走私菸案，查獲非洲獅子山籍大東輪載運13只40呎貨櫃，共計1萬3千多箱私菸，初估市值至少5億元，是歷年最大宗走私菸案。由於數量龐大，查緝隊員漏夜清點，目前僅清查5只貨櫃，專案小組正偵訊相關人員，預計下午1點30分舉辦記者會說明案情。

海巡署鳳山查緝隊登上獅子山籍大東輪，破獲史上最大宗走私菸案。（民眾提供／王文吉台中傳真）

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