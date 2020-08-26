近期，「雙循環」成為中國大陸政府會議上的熱詞。自從7月密集提到「雙循環」的「發展格局」後，上周中共總書記習近平在安徽考察，提到「雙循環」是長期戰略部署。8月24日在召開的中國經濟社會領域專家座談會上再次談及「雙循環」，稱要強調以通暢的國民經濟循環為主。

英國廣播公司引述多位分析人士表示，今年10月份中共十九屆五中全會制定「十四五」規劃和2035年遠景規劃，因此「雙循環」可能成為兩個規劃的主線，主宰未來多年中國大陸經濟走向。

中國大陸與美國關係日趨惡化，近期整體地緣政治環境幾乎跌入冰點。此前陸美貿易協議評估會，作為難得的溝通管道也被推遲。不過，8月25日上午，大陸副總理劉鶴應約與美國貿易代表萊海澤、財政部長穆努欽通話。根據大陸官媒新華社報導，雙方同意創造條件和氛圍，繼續推動陸美第一階段經貿協議落實。

以「國內大循環」為主體，「國內國際雙循環」相互促進的「新發展格局」。這一說法剛提出時，從媒體到輿論，多以「內循環」來概括。之後也有很多討論認為，這是中國大陸應對外部壓力「閉關鎖國」之舉，回到「自力更生」的計畫經濟時代。

但多位經濟學家反駁。大陸財政學者賈康撰文稱，將其解釋為以後要自力更生是「極端化認識」，「帶有明顯偏差的理解」，而是通過發揮內需潛力，使國內市場和國際市場更好地聯通，內外需相互促進，綜合發力。

不過，此後大陸輿論中「內循環」的提法漸漸淡出，被官方的「雙循環」統一。習近平近期講話也稱「新發展格局絶不是封閉的國內循環」，而「是根據我國發展階段環境條件變化提出來的，是重塑我國國際合作和競爭新優勢的戰略抉擇。」

所謂環境條件的變化，即中國大陸近期幾乎跌入冰點的地緣政治環境。工銀國際首席經濟學家程實、資深經濟學家錢智俊發佈報告中稱，面對全球化的歷史性困局，中國大陸「雙循環」並非走向「閉關自守」，而是選擇通過向內發力，為高水平開放打開向外空間。

他們認為，「內循環」的產業升級預計將推動亞洲區域經濟一體化，為中國大陸經濟融入全球體系打造新的戰略支點，優化「外循環」中國際分工的路徑。

此外，長三角也成為第一個與「雙循環」聯繫到一起的區域。在安徽省合肥市召開的會議上，習近平再提「雙循環」，並要長三角區域發揮多項優勢，「積極探索形成新發展格局的路徑」。

路透社援引中國大陸政策內幕人士和政府顧問稱，這一政策尚未給出具體細節，但標誌著中國大陸的戰略重心將轉向本地需求和技術發展。而內需如何刺激？中國大陸的施政者在面對經濟下滑時，習慣性借助房地產提振經濟。

一方面因為，中國人買房的習慣，房產消費意願強。另一方面，房地產可以帶動上游的鋼鐵、水泥、建築、機械等基礎行業，還能帶動下游的裝修、建材、家電等消費行業，撬動力強。

此外，與房地產息息相關的還有地方政府的土地出讓金收入。作為地方政府重要的財政進項，樓市火熱也可以推高地方政府的收入，進而繼續投資。

但是，刺激樓市的老路走過幾遍以後，弊端迅速凸顯。比如，大量居民存款都被房貸擠佔，長期來看，居民消費能力被透支，消費增長被「竭澤而漁」。同時，過渡依賴房產，帶來全社會的高槓桿風險，一旦經濟發生劇烈波動，可能引發系統性風險。

最近幾年，中國大陸啟動「去槓桿」的歷程，房地產市場成為首先被限制的行業。目前來看，中國全國性「房住不炒」的限制政策還在堅持，沒有放鬆的跡象。如何在不借助房地產的情況下刺激內需，成為經濟學家觀察的重點。

中國大陸作為一個後發大國，第一階段通過技術引進成功實現技術進步。然而在第二階段，由於發達國家的技術封鎖和當今前沿技術越來越複雜，單純依靠技術引進已經越來越難，因此必須轉而依靠自主研發和創新來實現技術進步。

與此同時，陸美博弈已經從最初的貿易領域向科技、泛政治和金融等領域蔓延。本月稍早前大陸電信設備製造業巨頭華為公司表示，從9月起將無法生產旗艦麒麟芯片，因美國對華為供應商的施壓，導致華為的海思半導體無法繼續生產這一關鍵的手機零部件。

綜合上述這些原因，在科技創新上實現「內循環」也成為外界討論的焦點。

(中時 )