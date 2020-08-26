華爾街大多頭、研究公司Yardeni Research總裁兼首席投資策略師Ed Yardeni表示，新冠肺炎疫情對企業的衝擊已經過去，企業業績將出現反彈。

CNBC報導，Ed Yardeni接受採訪時表示，從零售和房屋銷售表現可以看出經濟復甦的力道。上周零售巨頭沃爾瑪、Target、Lowe’s和家得寶上周公佈的財報都顯示銷售強勁成長，超出華爾街分析師預期。

Ed Yardeni認為，經濟已經從新冠肺炎的衝擊中慢慢恢復，疫情對於企業的影響也已過去，估計Q2是企業營收和獲利的谷底。

此外，花旗私人銀行在本周的報告中也指出，美國政府推出一系列的紓困措施，在抵禦新冠病毒帶來的衰退非常有效。「在疫情爆發之前，全球經濟整體算健全，各國政府採取迅速的財政行動，推動全球經濟急劇反彈，基本上是V型反彈」。

花旗私人銀行表示，民眾的支出看起來雖然沒有改變，但人們在疫情下花錢改善住房，以及改用網路消費等的替代效應強大，導致零售供應鏈中斷和庫存枯竭。以目前的生產率來看，美國的零售庫存將下降到第三季，並限制美國經濟成長，不過，民眾的消費力也將成為工業活動和貿易復甦的動力。

(中時新聞網)