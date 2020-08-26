台大公衛學院在彰化進行的萬人血清抗體研究，再度掀起國內對普篩議題的激辯，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎今受訪時指出，反對任何形式的普篩，現行的十四天居家檢疫就是唯一能降低社區感染風險的方式。

李秉穎指出，十四天居家檢疫策略實施數月，造成台灣連續一百多日無本土病例的豐碩成果，就算有無症狀感染者未被檢出，他進到社區後的傳染力也相當低，因此這一關必須要堅守。

至於要不要進行普篩？李秉穎認為這是資源分配問題，普篩必須耗費大量預算，這樣就會排擠到疫苗的研發，現階段疫苗才是防疫關鍵，若將普篩的經費花在疫苗研發上，是不是更有效率？

李秉穎說，台灣防疫還有許多問題需要解決，像最近傳出醫用手套有缺貨危機，若這點都無法解決，將來要怎麼樣去做普篩？

李秉穎表示，目前能想到入境篩檢的唯一好處，就是可以縮短居家檢疫的時間，但是台灣過去的病例中，有百分之三十五的病例是在隔離後七天被發現，假設開放入境七天後可透過採檢陰性解隔離，那還是有風險。

有聲音呼籲，國內不應持續嚴守，有時候漏一兩個人進社區也沒關係，但李秉穎認為，萬一漏掉一兩個進入社區，造成上千病例爆發時，就可能會有兩百名重症，這對國家的醫療體系來說絕對會崩壞，因此個人是完全反對。

李秉穎指出，目前最有可能的縮短居家檢疫模式，就是比照美國衛生部長阿札爾來台的規格，在入境三天前取的陰性報告，來台在採檢一次，同時全程需派人力戒護，但這耗費成本太高，可能也只有商務旅客才能實施。

至於彰化這種小範圍的普篩，李秉穎也認為沒必要，因為在一千人中最後只發現兩三個個案，那是沒有效益的，何況血清抗體的檢驗試劑還有0.2％的偽陽性，就算驗出來也不代表真的是新冠肺炎，但卻會對該地區人員造成汙名化，沒有必要。

(中時 )